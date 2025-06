Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Bistro/Unbekannte erbeuten Geld und Tablet

Benheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.06.) kam es zu einem Einbruch in ein Bistro am Sportpark im Berliner Ring. Unbekannte drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und erbeuteten anschließend Geld und ein Tablet. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr Vorgehen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 41 in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell