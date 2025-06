POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) - Zwei in der Liebigstraße in Haßloch abgestellte Transporter wurden von Unbekannten aufgebrochen. Abgesehen hatten es die Täter auf Werkzeuge. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag (12.06.). Erbeutet wurden in einem Fall Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich hier auf insgesamt rund 4000 Euro. Bei einer ähnlichen Tat in der gleichen Straße entwendeten die Kriminellen nach dem ...

