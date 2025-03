Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall bei Stapelfeld

Ratzeburg (ots)

03.03.2025 | Kreis Stormarn | 01.03.2025 - Stapelfeld

Am 01.03.2025 kam es auf der "Alten Landstraße" (L 222) gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Citroen Wohnmobil die L 222 aus Stapelfeld kommend, in Fahrtrichtung Hamburg. In einer dortigen Linkskurve kam es aus noch ungeklärten Umständen zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden Ford Klein-Lkw. Die ältere Fahrerin des Citroen und ihr 35-jähriger Beifahrer, beide aus Wismar stammend, wurden lebensgefährlich verletzt und mussten in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Klein-Lkw-Fahrer aus Hamburg kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Derzeit besteht keine Lebensgefahr für die zwei Wismarer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und von der Polizei beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle wurde die Fahrbahn für ca. fünfeinhalb Stunden gesperrt.

