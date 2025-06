Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Taschendiebstähle in Geschäften und Einkaufsmärkten/Kripo sensibilisiert und warnt

Kreis Groß-Gerau (ots)

In den letzten Wochen wurden der Polizei mehrere Fälle von Taschendiebstählen angezeigt. Die Beamtinnen und Beamten möchte diese Taten als Anlass nehmen, um erneut für das Thema zu sensibilisieren und Präventionshinweise zu geben. Die Delikte erstreckten sich hierbei vorrangig auf Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte im Kreisgebiet.

Den Tätern gelang es bei den Taten, den Geschädigten unbemerkt die Geldbörse, das Handy oder andere Wertsachen aus der Jackentasche oder der Handtasche zu entwenden. In einigen Fällen hatten die Diebe ein leichtes Spiel: Handtaschen wurden offen abgelegt oder im Einkaufswagen unbeaufsichtigt liegen gelassen. Es wurden auch Zahlungskarten gestohlen. Mit diesen können die Täter zum Beispiel bargeldlos bis zu einer bestimmten Summe bezahlen. In einigen Fällen konnten die Diebe auch die Geheimzahl in der Geldbörse finden und so Abhebungen an einem Geldautomaten vornehmen.

Mit einfachen Mitteln können Sie Langfingern jedoch den Riegel vorschieben:

Wichtigster Tipp ist es, insbesondere Geldbörsen, Handys und andere Wertgegenstände möglichst eng am Körper zu tragen. So haben Diebe nahezu keine Chance, an ihre Wertsachen zu kommen.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. Einkaufwagen, offene Handtaschen oder Rollatoren sind keine geeigneten Orte, um diese Gegenstände aufzubewahren. Geheimzahlen sollten niemals mitgeführt werden!

Achten Sie bei Menschenansammlungen verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl kommen, sind Zahlungskarten umgehend zu sperren und die Polizei zu verständigen.

Weitere Hinweise finden sich auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention:

https://www.polizei-beratung.de

