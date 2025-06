Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stoppt Fahrer unter Kokaineinfluss

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (12.06.), gegen 4.15 Uhr, stoppte die Polizei in der Darmstädter Straße einen 25-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der 25-jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell