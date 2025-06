Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250610-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an diversen Fahrzeugen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 07.06.2025 wurde durch mehrere Geschädigte mitgeteilt, dass diverse Reifen von Fahrzeugen in der Dithmarscher Straße in Neumünster zerstochen wurden.

Am 07.06.2025, gegen 07:30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster in die Dithmarscher Straße entsandt. Hier wurden bei acht Fahrzeugen zu Teilen mehrere Reifen zerstochen.

Bereits in der Nacht vom 05. auf den 06. Juni wurden an der selben Örtlichkeit mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt, indem auch hier die Reifen zerstochen wurden.

Die Polizei Neumünster fragt daher: Wurden in den genannten Zeiträumen verdächtige Feststellungen im Bereich der Dithmarscher Straße gemacht? Konnten verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet werden? Für Hinweise wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

