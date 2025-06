POL-NMS: 20250605-1-1 Update-Vermisste Person aus Rendsburg angetroffen

Rendsburg / Neumünster (ots) - Seit dem 02.06.2025, 09.00 Uhr wird der 13 jährige Constantin-Joel B. aus Neumünster vermisst. Der Junge wurde zuletzt am 02.06.2025 um 09.00 Uhr am Hauptbahnhof in Neumünster gesehen. Zu dem Zeitpunkt war Constantin-Joel mit einer blauen Jeans, einer braunen Jacke mit Kaputze und weißen Nike Sportschuhen bekleidet. Constantin-Joel ist ca. 175 cm groß, er hat ein schmales Gesicht, rote ...

