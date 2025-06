Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeuge aufgebrochen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag, den 13.06.25 auf Samstag, den 14.06.2025 wurden 2 Fahrzeuge aufgebrochen, die auf dem Parkplatz an der Bahntrasse in St. Wendel geparkt waren (Zufahrt von der Tholeyer Straße her). Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Bei dem einen Fahrzeug handelte es sich um einen Ford Galaxy eines 51-jährigen Mannes aus Ottweiler und bei dem anderen Fahrzeug um einen 3er BMW Touring eines 46-jährigen Mannes aus Freisen. Gestohlen wurde Bargeld und eine Goldkette mit Ehe- und Verlobungsring.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

