Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkaufsautomat aufgebrochen

Marpingen (ots)

Am Samstag, den 14.06.2025 gegen 03:50 Uhr wurde in der Alsweilerstraße in Marpingen ein Verkaufsautomat aufgebrochen. Ein Zeuge beobachtete, wie 4 Männer in einem kleinen, dunklen Pkw ankamen und den Automaten aufbrachen. Entwendet wurden augenscheinlich CBD-Produkte.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell