Menden (ots) - Am heutigen Tag (05.08.2025) kam es gegen 15:50 Uhr durch Polizeibeamte der KPB Unna zu geplanten Durchsuchungsmaßnahmen mehrerer Objekte in Menden. Hierbei waren Objekte in der Kolpingstraße und in der Straße Im Lahrfeld betroffen. Hintergrund ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr