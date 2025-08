POL-MK: Igelrettung am Dördel

Iserlohn (ots) - E-Bike Ladestation entwendet Am Sonntag wurde an der Leckingser Straße eine festverbaute Ladestation für E-Bikes einer Firma entwendet. Mitarbeiter der Firma stellten am Montag den Diebstahl fest. Eine unbekannte männliche Person, mit Kappe und Schal über dem Gesicht, ist auf der Videoaufzeichnung am Sonntag gegen 22:10 Uhr zu sehen. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Radweges an der Bahntrasse bemerkt? In der ...

