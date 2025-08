Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Warnung vor Dieben

Lüdenscheid / Kierspe (ots)

Die Polizei warnt nach zwei Vorfällen am gestrigen Tag vor Trickdieben, die sich als Hand-werker ausgeben und gezielt ältere Menschen ansprechen. Gestern wurde in Lüdenscheid eine Seniorin an ihrer Haustür von mehreren Männern ange-sprochen. Sie trugen Helme und Warnwesten und gaben vor, dringend wegen eines angebli-chen Wasserschadens handeln zu müssen. Die Täter verschafften sich unter diesem Vor-wand Zutritt zur Wohnung, drehten im Badezimmer die Wasserhähne auf und täuschten eine Schadensüberprüfung vor. Kurz darauf verließen sie das Haus - zusammen mit Schmuck, den sie unbemerkt entwendet hatten. Wenig später kam es in Kierspe zu einem ähnlichen Vorfall: Drei Männer, zwei von ihnen ebenfalls mit Helmen und Warnwesten, gaben an, den Wasseranschluss überprüfen zu müs-sen. Auch hier gelangten sie in das Haus einer Anwohnerin und gingen mit Ihr ins Badezim-mer zur Ablenkung, während ein anderer Wertsachen entwendete. In diesem Zusammen-hang wurde ein grauer Lieferwagen mit Plane in Tatortnähe beobachtet. Ob ein Zusammen-hang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Person 1

- männlich - 40 - 45 Jahre alt - 1,70 m - korpulent - osteuropäisch - brauner Haarkranz - braune Augen - kein Bart - keine Brille - neongelbe Warnweste

Person 2

- männlich - 40 - 45 Jahre alt - 1,70 m - korpulent - osteuropäisch - brauner Haarkranz - braune Augen - kein Bart - keine Brille - neongelbe Warnweste

Person 3

- männlich - keine Warnweste, sonst keinerlei nähere Beschreibung möglich

Die Polizei ist in beiden Städten verstärkt präsent und bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt jede Polizei-dienststelle entgegen - in akuten Fällen bitte sofort den Notruf 110 wählen. Unsere Empfehlungen: - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch nicht mit Warnwes-ten oder vermeintlichen Ausweisen. - Im Zweifel: erst bei der Stadt oder dem Versorger anrufen und den Besuch verifizie-ren. - Sprechen Sie mit älteren Angehörigen oder Nachbarn über diese Betrugsmasche. (BB)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell