Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Pkw gestohlen - Mountainbike gestohlen - Sachbeschädigung an Pkw - Sachbeschädigung an Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pedelec gestohlen

Rotenburg. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagnachmittag (21.11.) und Freitagmorgen (22.11.) ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer, Modell Montis 2.1, im Wert von rund 1.200 Euro. Das Fahrrad war im Tatzeitraum im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bürgerstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwoch (20.11.), gegen 9 Uhr, und Donnerstag (21.11.), gegen 14 Uhr, stahlen unbekannte Täter auf derzeit unbekannte Weise einen nicht zugelassenen grünen VW Golf 4. Während der Tatzeit war der Pkw am Straßenrand in der Hünfelder Straße in Höhe der Einfahrt einer Sachverständigenorganisation abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mountainbike gestohlen

Heringen. Am Freitag (22.11.), zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, stahlen Unbekannte ein grünes Mountainbike der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 160 HPC, im Wert von rund 4.000 Euro. Das Fahrrad war auf einem Abstellplatz an einer Hauswand in der Dickesstraße, mittels Schloss gesichert, abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Niederaula. Unbekannte Täter zerkratzten am Samstag (23.11.), in der Zeit von 6 Uhr bis 15 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines schwarzen BMW, der auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Jossastraße geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Rotenburg a. d. Fulda. Die Türen sowie den vorderen Scheinwerfer auf der Fahrerseite eines schwarzen BMW AMG zerkratzten Unbekannte am Samstag (23.11.), zwischen 1 Uhr und 14 Uhr. Der Pkw war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Industriestraße geparkt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell