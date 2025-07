POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der vergangenen Woche (14.07.-20.07.) sind in Oberhausen fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

Am 14.07. suchten ein oder mehrere Täter eine Wohnung in Osterfeld auf und brachen dort ein - und das mitten am Tag. Als es ihnen nicht gelungen ist durch den Kellereingang in das Haus zu gelangen, kletterten sie in das 1. OG hoch, brachen ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Anschließend flohen sie unentdeckt mir ihrer Beute.

Die Polizei appelliert deshalb an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener: Sichern Sie Ihre Fenster und Türen zusätzlich und nutzen Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Technischen Sicherheitsberater. Für mehr Sicherheit Ihres Zuhauses!

