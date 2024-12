Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht nach Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, zwischen 12 Uhr und 21 Uhr, gelangen unbekannte Täter in ein Anwesen in der Hebelstraße. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür und gelangten so ins Innere. Ob etwas entwendet worden ist und wie hoch der Diebstahl- und Sachschaden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 19 Uhr einen schwarzen Mercedes mit laufendem Motor feststellen. Der Fahrer soll männlich mit hellem Teint, circa 35 Jahre und südländischer Phänotyp gewesen sein. Er soll einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Inwieweit dies im Zusammenhang mit der zuvor genannten Tat steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu auffälligen Fahrzeugen/ Personen machen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell