Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zwei Pkw werden auf Firmengelände in Brand gesteckt

Schwelm (ots)

Zwei Pkw (Mercedes und VW) brannten am 06.06.2024, gegen 02:00 Uhr, auf einem Firmengelände an der Blücherstraße. Nach ersten Erkenntnissen zündeten unbekannte Täter die Fahrzeuge an und flüchteten vom Tatort. Beide Fahrzeuge gerieten in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000.

