POL-MA: Reichartshausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch - Zeugen gesucht

Mannheim/BAB 656 (ots) - Ein 41-jähriger Mann war am Donnerstagabend alkoholisiert auf der A656 in Richtung Heidelberg unterwegs, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete schließlich von der Unfallstelle. Der 41-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Fiat-Transporter zunächst auf der A656 in Richtung Heidelberg. Beim Wechsel auf die A 6 in Richtung Heilbronn ...

mehr