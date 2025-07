Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei E-Bike-Unfälle auf der gleichen Straße - an einem Tag

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (17.07.) kam es auf der Lindnerstraße im Stadtteil Buschhausen, in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Allee, zu zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein E-Bike bzw. Pedelec-Fahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen 13:20 Uhr stürzte in Höhe der Hausnummer 27 eine 63-jährige Frau mit ihrem E-Bike. Nach ersten Erkenntnissen musste sie einem Lkw ausweichen, der teilweise den dortigen Schutzstreifen blockierte bzw. diesen mutmaßlich als Fahrstreifen missbrauchte. Beim Wechsel vom Schutzstreifen auf den Gehweg blieb sie mit ihrem Fahrrad an einem nur leicht abgesenkten Bordstein hängen und kam zu Fall. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Am späten Nachmittag, gegen 17:10 Uhr, stürzte ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer in Höhe eines Sportplatzes - ebenfalls auf der Lindnerstraße und in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Allee (siehe Foto). Auch er wollte den auf der Fahrbahn befindlichen Schutzstreifen verlassen und geriet beim Übergang auf eine Schotterfläche an den Bordstein. Vermutlich aufgrund des zu flachen Winkels beim Übergang verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Der Mann wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Appell der Polizei Oberhausen: Schutzstreifen für Radfahrer sind keine Fahrspuren für Autos! Rücksicht schützt #LEBEN.

