POL-OB: Festnahme am Zilianplatz - Polizei-Mitarbeiterin erwischt mutmaßlichen Dealer

Oberhausen (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (15.07.) konnten Kräfte der Polizei Oberhausen am Zilianplatz in Sterkrade erfolgreich einen mutmaßlichen Betäubungsmittel-Dealer festnehmen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Zuvor war eine Mitarbeiterin eines Kriminalkommissariats in privater Angelegenheit in Sterkrade unterwegs, als sie um 18:30 Uhr zwei Personen auf frischer Tat bei einer augenscheinlichen Übergabe am Zilianplatz beobachten konnte. Da ihr dies verdächtig vorkam, verständigte sie die im Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen, die dann vor Ort einen 33-jährigen Albaner antreffen konnten. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Polizistinnen und Polizisten zunächst wenige Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Marihuana sowie Bargeld in Dealer-typischer Stückelung. Aufgrund des ersten Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln wurde ein Drogenspurhund eingesetzt. Dieser konnte in unmittelbarer Nähe zu dem Mann ein Drogen-Depot, bestehend aus unter anderem 52 Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Marihuana, auffinden.

Der 33-Jährige wurde daher aufgrund des dringenden Tatverdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am 16.07.2025 wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, nun befindet er sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 12 geführt.

