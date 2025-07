Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pressemitteilung der Polizei Essen: Oberhausen/Mülheim an der Ruhr/Bad Harzburg: 41-Jähriger betrügt Arbeitgeber in großem Stil - Ermittlungen und Festnahme durch Polizei Essen

Oberhausen (ots)

Die Polizei Essen ermittelt aktuell unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen 41-jährigen Mann aus Oberhausen (deutsch) wegen eines besonders schweren Betruges. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt und vergangenen Donnerstag (10. Juli) vollstreckt.

Der 41-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, seinen Arbeitgeber (Sitz in Mülheim) in mindestens 130 Einzelfällen betrogen zu haben. Als Verantwortlicher eines Großbauprojektes soll der Tatverdächtige über mehrere Jahre hinweg Materialien und Dienstleistungen über seinen Arbeitgeber abgerechnet, diese aber für eigene Bauprojekte genutzt haben. Hierdurch entstand ein Schaden, der vermutlich einen siebenstelligen Bereich erreicht.

Nach zunächst verdeckten Ermittlungen durch das Essener Fachkommissariat für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, wurden am Donnerstag (10. Juli) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, zahlreiche Beweismittel (vor allem elektronische Speichermedien und Aktenordner) sichergestellt und in großem Umfang Vermögenswerte gesichert. Der 41-Jährige Tatverdächtige wurde an seinem Zweitwohnsitz in Bad Harzburg festgenommen. Noch am selben Tag wurde ihm durch das Amtsgericht Duisburg der Untersuchungshaftbefehl verkündet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell