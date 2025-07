Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Falscher Wasserwerker" unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (15.07.) wurde ein 95-jähriger Oberhausener Opfer eines perfiden Trickbetrugs auf der Wesselkampstraße. Gegen 13:25 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür des Seniors und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Unter dem Vorwand, die Leitungen aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs in der Nachbarschaft entlüften zu müssen, verschaffte er sich Zugang zur Wohnung.

Der Täter trug Arbeitskleidung und eine rote Weste und nutzte die eingeschränkte Sehkraft und Mobilität des älteren Herrn skrupellos aus. Im weiteren Verlauf öffnete er unbemerkt eine Terrassentür und ließ mutmaßliche Mittäter in die Wohnung. Diese durchsuchten das Esszimmer, brachen Schränke auf und entwendeten Bargeld sowie eine Debitkarte.

Anschließend verließen die Mittäter die Wohnung wieder gemeinsam über die Terrassentür. Kurz darauf wurde erneut geklingelt - vermutlich ein verabredetes Zeichen für den noch in der Wohnung befindlichen Haupttäter, ebenfalls zu flüchten. Die drei Verdächtigen entfernten sich dann gemeinsam, vermutlich in einem schwarzen Kombi, in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung - auch über den WhatsApp-Kanal der Polizei Oberhausen - blieb bislang ohne Erfolg. Beschreibung des Haupttatverdächtigen:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175cm groß, dunkles Basecap, rote Arbeitsweste

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wesselkampstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell