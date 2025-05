LPI-SHL: Markierungsmaschine umgekippt

Schleusingen (ots) - Montagabend gegen 23:30 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher mit Gewalt Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Da der Markt mit einer zusätzlichen Tür abgetrennt ist, gelangten die Täter nur in den Bereich der dortigen Bäckereifiliale sowie an einen Münzsammelautomaten. Sie brachen die Kasse der Bäckerei und den Automaten auf und entwendeten Bargeld in noch ...

