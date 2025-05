Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automat und Kasse aufgebrochen

Schleusingen (ots)

Montagabend gegen 23:30 Uhr verschafften sich unbekannte Einbrecher mit Gewalt Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Da der Markt mit einer zusätzlichen Tür abgetrennt ist, gelangten die Täter nur in den Bereich der dortigen Bäckereifiliale sowie an einen Münzsammelautomaten. Sie brachen die Kasse der Bäckerei und den Automaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135102/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

