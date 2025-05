Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise geben?

Eisfeld (ots)

Am 12.03.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter unbemerkt die persönlichen Dokumente einer 75-jährigen Frau, als sie in einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße in Eisfeld war. Mit der Bankkarte hob eine Person gegen 13:35 Uhr unberechtigt Geld in einer Bankfiliale in der Marktstraße in Eisfeld ab. Auch wurde die Bankkarte in Einkaufsmärkten in Coburg verwendet. Bis zur Sperrung der Karte waren die Täter bereits an mehrere tausend Euro gelangt. Die Überwachungskameras der Bank fertigten Bilder von der unberechtigten Abhebung in Eisfeld, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun veröffentlicht werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065935/2025.

