POL-OB: BMW im Wald ausgeschlachtet - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots) - Am vergangenen Dienstagabend (15.07.) konnten Kräfte der Polizei Oberhausen am Zilianplatz in Sterkrade erfolgreich einen mutmaßlichen Betäubungsmittel-Dealer festnehmen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Zuvor war eine Mitarbeiterin eines Kriminalkommissariats in privater Angelegenheit in Sterkrade unterwegs, als sie um ...

