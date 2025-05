Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hasselbach, B 8 (ots)

Am 03.05.2025, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich auf der B 8 zwischen den Ortslagen Rettersen und Hasselbach ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die B 8 von Rettersen kommend in Richtung Hasselbach. Hier geriet der Fahrzeugführer in der dortigen Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen, sodass ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste und infolgedessen mit einem Fahrzeuggespann kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Pkw "Mercedes A-Klasse" handeln.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell