POL-PDNR: PKW-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Fahrradfahrer

Daaden (ots)

Am Freitag, den 02.05.2025, fuhr ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad über einen Waldweg von Daaden-Biersdorf nach Weitefeld. Auf dem geschotterten Waldweg kam ihr gegen 15:15 Uhr ein schwarzer PKW entgegen, der sie beim Vorbeifahren touchierte. In der Folge stürzte das Mädchen und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der PKW habe kurz gehalten, seine Fahrt dann aber unvermittelt fortgesetzt ohne sich um das Mädchen und die Unfallaufnahme zu kümmern. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur.

Die Polizei in Betzdorf sucht daher dringend nach Zeugen, die im o. g. Zeitraum im Waldgebiet zwischen Biersdorf und Weitefeld unterwegs waren und ggfs. einen schwarzen/dunkelfarbenen PKW festgestellt haben. Möglicherweise befährt dieser PKW die Strecke auch öfter.

