Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch im Gewerbegebiet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.03.2025) in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite von einem Firmengebäude in der Volmarstraße in Markgröningen auf. Sie gelangten in die Räumlichkeiten von zwei dort ansässigen Firmen, mutmaßlich ohne etwas zu entwenden. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen telefonisch unter 07145 93270 oder per E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

