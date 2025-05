Altenkirchen (ots) - Im Bereich der Kölner Straße in Altenkirchen kam es am 01.05.2025 gegen 12:30 Uhr zu einem Brand einer Thujahecke. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946 0 ...

