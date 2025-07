POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 63-jährigen Frau aus Neubrandenburg

Greifswald (ots) - "Guten Tag, hier spricht die Polizei. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass..." So oder so ähnlich könnte es einer 82-jährigen Deutschen aus der Nähe von Greifswald am gestrigen Montag ergangen sein. Sie erhielt am Nachmittag einen sogenannten Schockanruf. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ...

