POL-NB: Polizei warnt vor gehäuften Fällen von Schockanrufen in der Region Greifswald

Greifswald (ots)

"Guten Tag, hier spricht die Polizei. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass..." So oder so ähnlich könnte es einer 82-jährigen Deutschen aus der Nähe von Greifswald am gestrigen Montag ergangen sein. Sie erhielt am Nachmittag einen sogenannten Schockanruf. Darin wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht haben soll, bei dem ein Mensch gestorben sei. Der Tatverdächtige fragte anschließend danach, wieviel Geld sie im Haus habe und teilte mit, dass sie eine Strafe für ihre Tochter umgehen könne, wenn sie bereit wäre, dieses Geld zu bezahlen.

Kurz darauf erschien eine männliche Person in ihrer Wohnung und holte das Geld ab. Der Schaden beläuft sich auf fast 30.000 Euro. Ebenfalls bemerkte die Rentnerin später, dass auch ihre Geldkarte fehlte. Als am Abend die Tochter zu Besuch kam, fiel der Betrug auf. Daraufhin wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen. Am gestrigen Tag kam es zudem rund um Greifswald zu drei, derzeit bekannten, weiteren Fällen solcher Schockanrufe. Dabei kam es jedoch nicht zu einer Geldübergabe. In einem Fall ist die betroffene Person direkt zum örtlichen Polizeirevier gegangen, um sich nach einem möglichen Unfall eines Angehörigen zu informieren und hat damit alles richtig gemacht.

Der Polizei ist bekannt, dass die Täter sehr perfide vorgehen können und die Mitteilungen hoch emotional und glaubhaft vermittelt werden. Versuchen Sie, das angeblich betroffene Familienmitglied, zu kontaktieren. Sprechen Sie nie über finanzielle Verhältnisse am Telefon. Legen Sie am besten einfach auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Polizei wird niemals anrufen und Geldforderungen an Sie richten! Mehr Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

