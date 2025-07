Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Sperrmüllhaufens greift auf Fassade eines Wohnhauses über

Neubrandenburg (ots)

Am 29.07.2025 gegen 22:55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brand eines Sperrmüllhaufens in der Otto-Lilienthal-Straße in Neubrandenburg gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte Sperrmüll entzündet, der auf einem umfriedeten Areal direkt neben dem Wohnblock in der Otto-Lilienthal-Straße gelagert wurde. Das Feuer des Mülls griff anschließend auf die Außenfassade des Wohnblockes über, konnte aber durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Neubrandenburg umgehend gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Derzeit wird der Sachschaden auf 10.000,-EUR geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

