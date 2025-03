Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250329 - 0335 Frankfurt - Innenstadt - Mehrere Brandstiftungen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) In den heutigen frühen Morgenstunden (Samstag, 29.03.2025) kam es in der Großen Fischerstraße, in der Battonstraße, in der Limpurgergasse sowie in der Alten Mainzer Gasse zu drei Mülltonnenbränden und einem Toilettenhausbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sowie der eingesetzten Polizeistreifen konnten die Brände rechtzeitig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte im Bereich Berliner Straße / Bethmannstraße eine männliche Person auf einem Fahrrad gesichtet werden, die mit den Bränden in Verbindung gebracht wird. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 - 35 Jahre alt, braune Haare, trug einen Dreitagebart und hatte braune Augen. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Mütze mit einer roten Applikation im Stirnbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 53110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell