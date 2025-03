POL-F: 250329 - 0334 Frankfurt - Frankfurter Berg - Verfassungswidrige Schmierereien

Frankfurt (ots) - (bo) Am Donnerstagmittag (27. März 2025) beobachteten Polizeibeamte einen Rauschgifthandel in der Niddastraße. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten Heroin und Bargeld sicher. Gegen 12:30 Uhr beobachteten die Beamten den Rauschgifthandel in der Niddastraße. Nach aktuellen Erkenntnissen verkauften die beiden 36 und 34 Jahre alten ...

mehr