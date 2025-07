Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf dem Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens in Bannemin (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Am 25.07.2025, gegen 12:47 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Unternehmens gemeldet. Es soll die auf dem Dach eines Gebäudes befindliche PV-Anlage in Brand geraten sein. Bei Eintreffen am Einsatzort wurde festgestellt, dass der Dachstuhl eines Büro-/Werkstatt-Komplexes mit der darauf montierten PV-Anlage brannte. Die betroffene Dachfläche hat eine Größe von etwa 1000qm². Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sind zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig an. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Als Brandursache wird momentan von einem technischen Defekt an der PV-Anlage ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Ausmaße des Feuers und der Löscharbeiten ist davon auszugehen, dass das betroffene Gebäude nicht mehr nutzbar sein wird. Der Sachschaden wird auf mindestens 300.000EUR geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell