Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Jugendlichen

Loccum (ots)

(Oth) Am 11.07.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in dem Windmühlenweg in Loccum. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die Fahrbahn in Fahrtrichtung Berliner Ring und kam aus bislang unbekannter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit dem auf dem straßenbegleitenden Geh- und Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Der 16-Jährige aus Rehburg-Loccum kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei Stolzenau bittet Zeugen sich unter 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell