POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln - Brennerstraße (ots)

(me) Am Samstag, 12.07.2025, gegen 09:31 Uhr, stellt der Führer eines VW-Touareg mit angebrachten Zusatzspiegeln für Wohnwagen sein Kfz ordnungsgemäß in dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 6-7 der Brennerstraße ab. Bei Rückkehr gegen 10:45 Uhr stellt er fest, dass das Glas des linken Zusatzspiegels zersprungen ist und dass das Spiegelglas des Außenspiegels links sich gelöst hat. Ein bisher unbekannter Kfz-Führer ist vermutlich mit seinem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren gegen den Zusatzspiegel gekommen. Anschließend verlässt er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751 - 9646-0 zu melden.

