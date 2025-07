Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hundebiss

Rinteln (ots)

(bae)Am 10.07.2025 gegen 08:20 Uhr ist es in Rinteln, im Bereich des Spielplatzes am Graebeweg zu einer Verletzung einer 39-jährigen Rintelnerin gekommen. Diese war auf dem dortigen Fußweg unterwegs. Dort ging sie dann an einer älteren Dame mit einem Hund vorbei. Das Tier hat ihr unvermittelt ins Bein gebissen. Dadurch wurde die Rintelnerin leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Hundehalterin hat sich nicht weiter gekümmert, sondern ist einfach weitergegangen. Gegen sie wurde nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können mögen sich bitte mit der Polizei in Rinteln in Verbindung setzten. Bei dem Hund soll es sich um ein ca. 35 cm großes Tier mit schwarz/weißem Fell handeln. Die Hundehalterin war etwa 60 bis 70 Jahre alt und soll schulterlanges weiß/graues Haar gehabt haben.

