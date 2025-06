POL-PDMY: Stromausfall durch Brand im Trafo-Raum infolge von Kupferdiebstahl

Schuld (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26./27.06.2025, wurden in Schuld aus einem Nissan Transporter verschiedenste Akkuwerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Transporter stand auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Hinweise auf den oder die Täter werden von der PI Adenau (02691/925-0 o. piadenau@polizei.rlp.de) entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen PI ...

