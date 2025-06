POL-PDMY: Radfahrer stürzt auf Landstraße und verletzt sich schwer

Cochem (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 25.06.25 bis Donnerstag, 26.06.25 wurden in Cochem drei teilweise hochwertige E-Bikes gestohlen. Zwei E-Bikes waren an der Moselpromenade mit Fahrradschlössern gesichert, das dritte E-Bike in der Endertstraße. Vermutlich wurden die Fahrradschlösser mit einem Werkzeug durchtrennt. Hinweise an die Polizeiinspektion Cochem, Tel.: 02671- 9840 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr