POL-NI: Kabeldiebstahl im Neubaugebiet

Rinteln (ots) - (Kun) Am 09.07.2025 zwischen 00:00 Uhr und 6:45 Uhr verschaffte sich in Rinteln in der Straße Strüvensiek eine unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Gartengeräte. Der geschätzte Schaden liegt bei ca. 18500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna ...

