Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Grimpingstraße versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Gegen 3 Uhr gelang es den Tätern am Donnerstag (10.10.24) nicht, die Tür aufzubrechen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

