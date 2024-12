POL-PPWP: Dieb schnappt sich Paket

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Anwesen in der Hasenstraße einzudringen. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 0:30 Uhr Krach auf der Straße und sah zwei Jugendliche in weißen Kapuzenpullis davonrennen. Am nächsten Morgen stellte sie Beschädigungen an einer Tür zum Hof fest. Da die Tür aber standhielt, gelangten die Täter nicht auf das Grundstück. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 ...

