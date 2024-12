Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei-Bachelor üben

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen zum Üben haben angehende Polizeikommissarinnen und -kommissare am Donnerstagvormittag in der Mannheimer Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Rund zweieinhalb Stunden nahmen sie den stadteinwärts fließenden Verkehr mit dem Lasermessgerät ins Visier.

Dabei wurden in dem Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, die Geschwindigkeiten von 127 Fahrzeugen überprüft. 20 davon waren zu schnell unterwegs, im Durchschnitt also rund jeder sechste Fahrer.

Die meisten (17) blieben im Verwarnungsbereich, drei Fahrer lagen allerdings so deutlich über dem Tempolimit, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen. Am schnellsten war ein Fahrer, der mit 71 km/h erwischt wurde. Ihn erwartet für seine Raserei laut Bußgeldkatalog eine Strafe von 115 Euro plus Gebühren. |cri

