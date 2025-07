Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Freche Ladendiebin im Penny-Markt

Stadthagen (ots)

[rue] Eine 40-jährige alkoholisierte Frau aus Stadthagen beging am Samstag, den 12.07.2025, gegen Mittag einen Ladendiebstahl beim "Penny-Markt" in der Pillauer Straße in Stadthagen. Die Frau entwendete mehrere Lebensmittel aus der Auslage, konnte jedoch am Verlassen des Marktes gehindert werden. Dabei wurde eine Mitarbeiterin nach eigenen Angaben durch die Beschuldigte als "Missgeburt" beleidigt und mit den Worten: "Ich breche dir deine Beine" bedroht. Durch die kurz darauf eintreffenden Beamten der Polizei Stadthagen konnten die Personalien der Frau festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung gegen die Frau eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell