POL-SI: Lebensmittel aus Jugendhilfeeinrichtung gestohlen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.06.2025) hat ein noch unbekannter Täter gleich mehrfach versucht, in ein Wirtshaus an der Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg einzubrechen. Gegen 02:10 Uhr versuchte sich der Täter an der ersten Tür. Als er dort scheiterte und das Gebäude nicht betreten konnte, wollte er eine weitere Tür aufhebeln. ...

