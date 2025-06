Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Werkstatt eines Wohnhauses ein - #polsiwi

Siegen (OT Obersetzen) (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (10.06.2025) sind unbekannte Täter in der Steimelstraße in Obersetzen in die Werkstatt eines Einfamilienhauses eingebrochen.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür gewaltsam auf und entwendeten anschließend ein Notstromaggregat sowie zwei Kisten Bier. Nach ihrer Tat flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell