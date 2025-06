Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Wirtshaus - Täter scheitert mehrfach - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.06.2025) hat ein noch unbekannter Täter gleich mehrfach versucht, in ein Wirtshaus an der Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg einzubrechen.

Gegen 02:10 Uhr versuchte sich der Täter an der ersten Tür. Als er dort scheiterte und das Gebäude nicht betreten konnte, wollte er eine weitere Tür aufhebeln. Auch hier scheiterte er.

Letztlich versuchte der Unbekannte vergeblich, in eine Wohnung im ersten Obergeschoss einzubrechen. Danach flüchtete er.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02751/909-0.

