Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen eines Verkehrsdelikts

Brilon (ots)

Das Verkehrskommissariat in Brilon ermittelt derzeit gegen einen 52jährigen Mann aus Marsberg wegen eines Verkehrsdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er am Donnerstag, 10. April gegen 15:45 Uhr als Fahrzeugführer die B7 von Brilon in Richtung Marsberg befahren haben. Zeugen berichten von einer auffälligen Fahrweise. Der Mann soll mit seinem Pkw mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen/mögliche Geschädigte, die Angaben zum o. g. Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen.

