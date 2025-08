Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Gottmadinger Straße - B34 - Polizei sucht Zeugen (05.08.2025)

Gottmadingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagabend auf der Einmündung der Gottmadinger Straße auf die Bundesstraße 34 ereignet hat. Eine 73-jährige VW Caddy-Fahrerin war auf der B34 in Richtung Zollstelle unterwegs. An der Einmündung zur Gottmadinger Straße bog sie trotz Rot zeigender Ampel nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Audi eines 38-Jährigen. An beiden Autos entstand infolge des Zusammenstoßes Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Polizeirevier Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell